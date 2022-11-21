Дорогу к нижегородской «Школе 800» сделали без пешеходного перехода и освещения. Фото: телеграм-канал Рустама Досаева

Дорогу к нижегородской «Школе 800» сделали без разметки, освещения и зебр. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Рустам Досаев обратил внимание на эту проблему в своем телеграм-канале.

По словам Рустама Досаева, за последнее время большое количество жителей микрорайона Верхние Печеры обращались к депутату по поводу проблем с новой дорогой. Поэтому депутат Заксобрания решил лично проверить безопасность перехода к «Школе 800».

Новая дорога была необходима. Во-первых, старая трасса была уже в совершенно непригодном и плохом состоянии. Во-вторых, дорога была нужна для разгрузки автомобильного потока и предотвращения пробок.

Но в результате новая дорога добавила проблем. Ее открыли без разметок, освещения и пешеходного перехода.

- Ходить по ней, особенно в вечернее время, просто небезопасно! Проверил лично – во время визита на объект пришлось поработать «тимуровцем», переводя людей с одной стороны дороги на другую, лавируя между машинами, - пишет в своем телеграм-канале Рустам Досаев.

Вопрос безопасности дороги к «Школе 800» депутат будет уточнять в городском департаменте. Также этот вопрос будет подниматься на профильном комитете в Заксобрании.