Торпедовцы Сергей Гончарук и Ю Сато признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Двое хоккеистов нижегородского «Торпедо» стали лучшими игроками 12 недели КХЛ. Фото: Мария СОРОКИНА

Двое хоккеистов нижегородского «Торпедо» стали лучшими игроками 12 недели Континентальной хоккейной лиги. Специальная комиссия определила лауреатов в четырех номинациях: вратарь, защитник, нападающий и новичок. В этот список попал нижегородский нападающий Сергей Гончарук и новичок Ю Сато. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

27-й номер торпедовцев Сергей Гончарук впервые в карьере стал лучшим нападающим недели. В трех матчах он набрал 4 очка. За последнюю неделю нападающий отличался в каждой игре.

Что же касается девятого номера Ю Сато, то он также в первый раз становится лучшим новичком недели. Спортсмен забил победную шайбу в ворота «Северстали» на последней секунде овертайма.

Напомним, что нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 2:1 обыграла «Северсталь» из Череповца в домашнем матче КХЛ, состоявшемся 18 ноября.

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