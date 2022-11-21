НГТУ им. Р.Е. Алексеева стал претендентом на премию «Приоритет-2022»

Результаты заключительного этапа рассмотрения конкурсных проектов подвел оргкомитет VIII Национальной премии в области промышленных и цифровых передовых технологий «Приоритет-2022». Претендентами на победу стали 30 компаний из 54 регионов России.

Одним из номинантов премии «Приоритет-2022» в направлении «Топливно-энергетический комплекс» стал Нижегородский государственный технический университет стал. НГТУ представил на конкурс заявку «Автономная электростанция на основе ДВС переменной частоты вращения». Проект политеха отличается новизной технических решений и обеспечивает работу в оптимальном, с точки зрения экономии топлива, режиме.

Всего в этом году поступило свыше ста заявок. Как рассказали в оргкомитете конкурса, каждая из компаний-номинантов премии является региональным отраслевым лидером и вкладывает ресурсы в разработку инновационных продуктов.

«Премия призвана выявлять лучшие промышленные и цифровые практики и решения в нашей стране. Экспертное жюри детально изучило каждую конкурсную заявку и отметило, что год от года идет активное развитие, меняются подходы. Мы это видим по качеству проектов и новаторским идеям, которых в этом году довольно много», - прокомментировала руководитель пресс-центра премии «Приоритет-2022» Гюльнара Паунежева.

Победителей конкурса объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Приоритет-2022» 24 ноября в Москве.