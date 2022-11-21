Анонс деятельности депутатов городской Думы Нижнего Новгорода на округах с 21 по 27 ноября 2022 года

21 ноября депутат городской Думы Нижнего Новгорода Ольга Балакина проведет мониторинг по уборке и благоустройству территории избирательного округа №28 Нижегородского района.

22 ноября при поддержке депутата Карима Ибрагимова для учащихся школы №127 пройдет акция «Засветись» в рамках проекта ТОС №6 «Дорога и дети 2022!». Депутат Елена Аржанова проведет объезд по проверке благоустроенных территорий избирательного округа №26 совместно с администрацией Нижегородского района и представителями подрядных организаций.

23 ноября депутат Карим Ибрагимов примет участие в праздничном мероприятии для многодетных семей, посвященном Дню матери, которое пройдет в соседском центре на улице Пермякова.

24 ноября депутаты Ольга Балакина и Михаил Иванов проведут очередные приемы граждан. Кроме того, депутат Карим Ибрагимов примет участие в мероприятии, посвященном 25-летию общественного движения женщин «Чайка» и 35-летию Нижегородского Совета женщин России. Депутат Николай Чернышов примет участие в молебне, приуроченном ко Дню матери в храме в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона, после которого поздравит и вручит подарки многодетным приокчанкам. Также в этот день Николай Чернышов проведет очередной прием граждан.

25 ноября в Нижнем Новгороде пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню матери. При поддержке депутата Ольги Балакиной праздник состоится в библиотеке им. Короленко Нижегородского района. Депутат Жанна Скворцова примет участие в организованном при ее помощи торжественном мероприятии в Доме детского творчества Нижегородского района. Депутат Николай Чернышов примет участие в торжестве, которое пройдет в администрации Приокского района.