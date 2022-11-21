Глава города Юрий Шалабаев провел оперативный штаб по уборке снега в Нижнем Новгороде. Глава города подвел итоги работы дорожных и коммунальных служб в выходные, когда в Нижний Новгород пришел первый серьезный снежный фронт, и поставил новые задачи перед прогнозируемым во вторник снегопадом. «С самого утра провёл совещание, на котором подвели итоги работы дорожных служб в прошедшие выходные. Завтра опять прогнозируется снегопад, поэтому также прошлись по количеству располагаемой техники, маршрутам её движения, количеству рабочих, графику работы бригад и т.д. В выходные в городе на дорогах работало до 460 единиц техники одновременно и 900 дорожных рабочих, также техника ДУКов и дворники убирали придомовые территории. Если в субботу упор был сделан на расчистку основных дорог, то уже в воскресенье - на вывоз. Сейчас входим в такой режим работы, когда главы районов и руководители дорожных предприятий работают практически круглосуточно. Здесь сильно помогает система «Лобачевский», которая позволяет онлайн отслеживать количество снегоуборочных машин по всему городу. К ней подключены все, включая ДУКи. Параллельно с этим проводится проверка на местах, АТИ и ГЖИ контролируют процесс. Еще раз предупредил ответственных сотрудников, что обращения горожан по качеству уборки снега должны отрабатываться оперативно», - написал Юрий Шалабаев по итогам совещания в социальной сети.

Первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин доложил мэру, что за выходные с городских территорий было вывезено более 13 тысяч кубометров снега. «Работу продолжаем. Сейчас отдельное внимание обращено на обочины дорог. Учитывая, что завтра нас ждет новый снегопад, необходимо расчистить обочины и не допустить сужения полос для движения транспорта. Кроме того, есть вопросы по расчистке тротуаров и придомовых территорий», - подчеркнул Дмитрий Сивохин.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников сообщил, что по данным синоптиков начало следующего снегопада ожидается во вторник к вечеру. «По прогнозам снегопад продлится до утра четверга. По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, нас ждет «сильный» снегопад, гололед и снежные заносы», - сказал директор городского департамента, отметив, что дорожные службы, обновив маршруты уборки, должны оперативно быть готовы к ликвидации последствий снегопада.

Напомним, по поручению главы города Юрия Шалабаева в выходные инспекционная комиссия проверила состояние улиц, на уборку которых жаловались нижегородцы в социальных сетях. «Снегопад закончился утром, я сам проехал часть улиц, отдельные проблемные участки проинспектировал мой первый зам – Дмитрий Сивохин. Вопросов к подрядчикам много, как и работы. Главы районов должны активно подключиться к отработке обращений жителей. Отдельный вопрос к ДУКам и ТСЖ – не забывайте про свои придомовые территории», - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Как ранее сообщили в МКУ «Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода», правилами благоустройства территории муниципального образования города предусмотрены предельно четкие сроки уборки территорий. «За четыре часа после снегопада должны быть убраны наиболее важные дороги, магистральные трассы, за шесть часов – остальные дороги на территории населенного пункта. Если снегопад не заканчивается, дорожники должны перейти на непрерывный режим уборки. В части придомовых территорий также предусмотрена правилами благоустройства ежедневная уборка, особенно в утренние часы. Если снегопад продолжается в течение всего дня, соответственно каждый час должна осуществляться уборка придомовой территории», - отметил директор МКУ «Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода» Алексей Чижиков.

Кодексом административных правонарушений Нижегородской области по статье 3.1 КОАП предусмотрены штрафы на граждан до 3 тысяч рублей, на юридические лица – 40 тысяч, на должностные лица - до 7 тысяч рублей.