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НовостиОбщество21 ноября 2022 14:00

Здание бывшего ТЦ "Карусель" на Московском шоссе выставили на продажу за 600 млн рублей

Объявление выставлено на сайте «Авито»
Полина ШИБАЛКИНА
Здание бывшего ТЦ "Карусель" на Московском шоссе выставили на продажу за 600 млн рублей.

Здание бывшего ТЦ "Карусель" на Московском шоссе выставили на продажу за 600 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двухэтажное здание бывшего ТЦ "Карусель" на Московском шоссе Канавинского района продают за 600 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито» собственником X5 Group.

Общая площадь торгового центра составляет 15,9 тысячи квадратных метров. В настоящее время здание оснащено отоплением, холодным и горячим водоснабжением, электроснабжением, канализацией, вентиляционной системой и системой пожаротушения. Также имеется наземная парковка.

В торговом центре имеются арендаторы, среди них магазин одежды "Планета одежда", магазин обуви "Лапоток", ресторан "Вкусно и точка", салоны сотовой связи и зоотовары.