Здание бывшего ТЦ "Карусель" на Московском шоссе выставили на продажу за 600 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двухэтажное здание бывшего ТЦ "Карусель" на Московском шоссе Канавинского района продают за 600 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито» собственником X5 Group.

Общая площадь торгового центра составляет 15,9 тысячи квадратных метров. В настоящее время здание оснащено отоплением, холодным и горячим водоснабжением, электроснабжением, канализацией, вентиляционной системой и системой пожаротушения. Также имеется наземная парковка.

В торговом центре имеются арендаторы, среди них магазин одежды "Планета одежда", магазин обуви "Лапоток", ресторан "Вкусно и точка", салоны сотовой связи и зоотовары.