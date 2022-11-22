Александр Рыжов: ДУКи Нижнего Новгорода проявляют новый уровень информационной открытости

Руководитель регионального центра общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве Нижегородской области Александр Рыжов. Фото: nnov.er.ru

Руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Нижегородской области Александр Рыжов прокомментировал информационную кампанию домоуправляющих компаний пяти райнов Нижнего Новгорода. Видеоотчеты о ходе ежегодной ремонтной кампании 2022 года ДУКи Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского и Советского районов Нижнего Новгорода начали выкладывать в сеть два месяца назад. Более ста видеоотчетов по основным объектам доступны на видеоканале "Мой Дом ТВ".

Как отметил Александр Рыжов, публикация видеосюжетов является современным и эффективным способом коммуникации. Информация о результатах выполнения договоров управления многоквартирными домами в результате такого нововведения охватывает более широкую аудиторию и остаётся всегда доступной.

«ДУКи на практике проявляют заинтересованность в коммуникации с потребителями их услуг. Бесспорно, каждому ответственному жителю интересны новости о работах, выполненных на его доме. Если визуальная информация в будущем будет доступна в отношении всего объема работ, выполняемых ДУКами в каждом многоквартирном доме, это можно будет назвать максимальной информационной открытостью. Уверен, что информационная открытость ДУКов Нижнего Новгорода влияет и на качество коммунальных услуг. Важно охватывать такой информацией всю аудиторию, не ограничиваться одним, пусть весьма эффективным, направлением коммуникации. По-прежнему незаменимы предусмотренные жилищным кодексом отчёты и возможность обратной связи собственников квартир с сотрудниками ДУКа. Надеюсь, видеоотчеты создадут благоприятный информационный и эмоциональный фон для взаимодействия собственников квартир с ДУКами по всем направлениям», - рассказал Рыжов.

“Своевременное проведение текущего ремонта повышает качество жизни граждан и одобряется жителями многоквартирных домов. Впервые крупные ДУКи уделили в этом году информированию о текущем ремонте жилищного фонда значительное внимание. Такую работу необходимо продолжать и дальше!”, – прокомментировал текущий ремонт 2022 года руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Нижегородской области Александр Рыжов.