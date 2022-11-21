Нижегородские мобилизованные получили дополнительный гуманитарный груз. Фото: Дом народного единства

Нижегородские мобилизованные получили дополнительный гуманитарный груз. Помощь доставили в несколько воинских частей, в том числе находящихся на приграничных территориях. Об этом сообщает Дом народного единства.

За последние несколько дней мобилизованные нижегородцы получили дополнительную теплую экипировку, спальные мешки, сапоги, плащ-палатки, комплекты технического снаряжения, генераторы, инструменты и другие необходимые вещи. Вместе с гуманитарной помощью мобилизованные получили и письма от нижегородцев.

Сообщается, что помощь организуется как в плановом режиме, так и на основе поступающих просьб и обращений.

В последнее время стали поступать просьбы на доставку печей. Первые поставки уже состоялись. Следующие партии печей также будут готовы, уже ведется активная работа по подготовке товара.