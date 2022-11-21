В Дзержинске заложен фундамент под строительство Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта

В настоящее время на строительной площадке Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Нижегородской области, возведение которого ведется в Дзержинске на улице Буденного, закончено обустройство фундамента и возводится каркас трех блоков, из которых будет состоять объект. Готовность фундаментного основания двух блоков составляет 100%, третьего блока – 95%.

«Спортсмены, да и вообще все дзержинцы с самого первого моего дня работы в Дзержинске спрашивали меня о судьбе проекта по строительству в городе Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, и уже мало кто верил, что строительство начнется, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – С 2022 года благодаря поддержке губернатора Нижегородской области работы на строительной площадке ведутся согласно срокам, прописанным в контракте. В этом году приступили к строительству новой дороги, которая обеспечит удобный подъездной пусть и к спортивному центру, и к школе «Город Наук». Центр спортивной подготовки будет отвечать всем требованиям доступности для людей с различными ограничениями по здоровью, будет оснащен современным спортивным оборудованием. Уверен, он станет настоящим подарком для паралимпийских чемпионов и спортсменов не только Дзержинска, но и всей Нижегородской области».

По информации Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик», на сегодняшний день на площадке строительства площадью почти 30 тысяч квадратных метров выполнены все подготовительные работы, на 50% выполнено возведение железобетонных каркасов двух блоков и начато возведение каркаса третьего блока спортивного центра.

Здание Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта будет состоять из трех блоков, объединенных между собой переходами. В первом блоке будет располагаться ледовая арена для проведения учебно-тренировочных занятий по следж-хоккею и для массового катания на 120 чел. Второй блок – двухэтажное центральное ядро комплекса, на первом этаже которого расположится в том числе медико-восстановительный центр с процедурным кабинетом, кабинетами физиолечения, водолечения и массажа, а также зал силовой подготовки спортсменов с ПОДА (поражениями опорно-двигательного аппарата). На втором этаже предусмотрены два бассейна для спортсменов с ПОДА, дефектами зрения и слуха – один для спортивного плавания и второй для оздоровительного плавания, а также два зала подготовительных занятий. Третий блок включает в себя универсальный спортивный зал, фитнес-зал и телескопическую трибуну на 240 зрительских мест.

Напомним, строительство Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта началось в Дзержинске весной 2022 года и должно быть завершено к концу 2023 года. Общая стоимость работ – 1,26 млрд рублей.