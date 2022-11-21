АО «Транснефть-Верхняя Волга» - в числе победителей регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» признано одним из победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»-2022.

В текущем году в региональном этапе приняли участие 24 организации и предприятия Нижегородского области. Экспертная комиссия под патронажем Управления по труду и занятости населения региона, в частности, оценивала деятельность в области профессионального развития кадров, охраны труда, обеспечения условий для реализации спортивных проектов.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завоевало первое место в двух номинациях конкурса: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий».

Большое внимание предприятие уделяет работе в области промышленной безопасности и охране труда. На эти цели направлено в 2022 г. свыше 190 млн руб. Для работников организовано более 8 тыс. периодических медицинских осмотров, вакцинацию от гриппа прошли порядка 1,5 тыс. человек. Жюри также отметило системную работу по оказанию благотворительной помощи Нижегородской областной детской клинической больнице и приобретению дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний детей, оплату обследований и консультаций.

Второе место компания заняла в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Ежегодно проводятся мероприятия по формированию кадрового резерва, повышению квалификации работников, поддержке молодых специалистов, взаимодействию с учреждениями профессионального образования. Кроме того, организация заняла третье место в номинациях: «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы». Сотрудникам и членам их семей оказывается помощь в улучшении жилищных условий и получении медицинского обслуживания. На выплату денежных компенсаций за качественное санаторно-курортное лечение предприятие направило в текущем году более 70 млн рублей.

По итогам регионального этапа АО «Транснефть-Верхняя Волга» примет участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» на федеральном уровне, который состоится в декабре.

Справочно:

Конкурс проводится по инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года по пятнадцати номинациям. Цель – признание заслуг организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, развитие форм социального партнерства, привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших тематических проектов.