Российская платформа Sherpa RPA внедрена для роботизации бизнес-процессов «Ростелеком»

Для роботизации бизнес-процессов Общий центр обслуживания (ОЦО) «Ростелекома» внедрил российскую систему Sherpa RPA (Robotic Process Automation) компании «Шерпа Роботикс». Теперь во всех сферах деятельности компании - от HR до финансового блока, повысится экономическая эффективность и снизится зависимость рутинных процессов от риска ошибки, допущенной человеком.

Для минимизации ручных операций и повышения производительности труда сотрудников «Ростелеком» использует программных роботов с 2018 года. За это время разработано 50 роботов, выполняющих рутинные операции более, чем за 100 сотрудников, которые стали задействованы для решения более интеллектуальных задач. Ранее разработка велась на иностранной платформе UIPath.

«UIPath — мировой лидер в области роботизации, поэтому задача перехода на отечественную платформу стала для нас вызовом с точки зрения требований к функциональности и производительности новой системы. Сейчас мы видим, что с переходом на отечественное решение появились возможности не только заменить, но и расширить практику использования RPA на большее количество процессов и сотрудников», — рассказал заказчик проекта, главный бухгалтер «Ростелекома» Дмитрий Пересветов.

Решением задач по роботизации В «Ростелекоме» занимается специальный центр компетенций, приоритетной задачей которого является поиск, внедрение и миграция с западного ПО на отечественное. Поэтому все созданные ранее роботы переведут на российское решение, что полностью соответствует политике импортозамещения, принятой в компании.

«Наша платформа полностью заменяет зарубежные платформы UIPath, Blue Prism, Automation Anywhere, Kryon по необходимому функционалу и технической реализуемости всех сценариев роботизации. Мы с первых дней разрабатывали нашу платформу как масштабируемую, отказоустойчивую и подходящую для крупных компаний, которым требуется продвинутый инструментарий для работы с RDP, Citrix, очередями и ресурсами в оркестраторе, многопоточностью, распознаванием структурированных и неструктурированных документов из сканов и фото, машинным обучением и искусственным интеллектом. Появление встроенных автоматизированных инструментов для конвертации роботов с западных платформ позволяет провести миграцию на отечественное решение еще быстрее», — прокомментировал генеральный директор «Шерпа Роботикс» Константин Артемьев.

«Наша команда совместно с “Шерпа Роботикс” в сжатые сроки развернула и настроила платформу, обучила сотрудников и провела опытную эксплуатацию. Всего через пять месяцев с начала сотрудничества платформа Sherpa RPA была внедрена и переведена в продуктивный режим. Теперь в ОЦО каждый сотрудник может установить и настроить робота для выполнения рутинных операций. У нас большие планы на последующее применение инструментов RPA, мы также рассчитываем привлечь к роботизации как можно больше направлений и сотрудников», — отметил вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.