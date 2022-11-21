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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:10

Число автобусов увеличили на десяти маршрутах в Нижнем Новгороде

Показатели сравнили с прошлой неделей
Полина ШИБАЛКИНА
Число автобусов увеличили на десяти маршрутах в Нижнем Новгороде.

Число автобусов увеличили на десяти маршрутах в Нижнем Новгороде.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде увеличили выпуск автобусов по десяти маршрутам. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» Вконтакте.

По словам старшей смены Центральной диспетчерской службы ЦРТС Алены Чернышовой, по сравнению с прошлой неделей увеличился выпуск автобусов А-45, А-65, А-36, А-89, Т-31, Т-45, Т-82, Т-83, Т-87 и Т-138.

Также сообщается, что сегодня на маршруте А-36 произошла неприятная ситуация: автобусы не вышли на линию из-за заправки некачественным топливом. В настоящее время на маршруте работают два автобуса, один из которых небрендированный.

Перевозчик ООО «СолоАвто» уже уведомил ЦРТС о форс-мажорной ситуации с претензией в адрес поставщика некачественного топлива.

- Таким образом, обеспечен полный выход на маршруте трех машин. Все они отображаются в информационно-навигационной системе, - сообщила Алена Чернышова.

Кроме того, на умных остановках размещена информация в текстовом и графическом вариантах о работе троллейбусного маршрута №5 и автобусного маршрута А-89.

Напомним, троллейбус №5 был специально восстановлен в связи с ремонтом трамвайных путей № 6 и №7.