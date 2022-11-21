Проект «Чистое небо» продолжится в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект «Чистое небо» продолжится в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации.

В этом году проект «Чистое небо» был реализован на площади Сенной, улице Родионова, Казанском шоссе. Договор на проведение строительно-монтажных работ был заключен в сентябре. В декабре этого года работы будут завершены.

В настоящее время определяются улицы, которые будут очищать от проводов в следующем году.

Напомним, проект «Чистое небо» стартовал в Нижнем Новгороде в 2021 году. Суть проекта состоит в том, чтобы избавить городские улицы от визуального шума: воздушных коммуникаций, проводов, кабелей. Улицы не только становятся красивее, но также сводится к минимуму вероятность повреждений этих коммуникаций - хотя бы потому, что под землей на них не влияют погодные условия. В таких условиях им не страшны сильный ветер и обрывы из-за обледенения зимой.