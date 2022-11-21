Руководители образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации в Мининском

Директора школ, их заместители и специалисты дополнительного образования Автозаводского района прошли обучение по программе “Лидерство в образовании: командная траектория” в Мининском университете. По окончании курсов 30 специалистам торжественно вручили удостоверения о повышении квалификации.

- Актуализация управленческих компетенций - один из важных факторов развития любого учебного заведения, в особенности школы, - уверен ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Это позволяет эффективно решать как муниципальные, региональные, так и федеральные задачи, которые стоят перед нами.

На курсах повышения квалификации участники прослушали экспертные лекции по управлению образовательным процессом и психологии безопасности образовательной среды. Кроме того, были организованы тренинги по коммуникации и взаимодействию в команде, практикумы по цифровым технологиям в администрировании образовательной организации. Особый интерес у педагогов вызвал практикум симуляционного обучения на тренажере “Эффективный руководитель образовательной организации” от специалистов из МПГУ.

Участники курсов отмечают актуальность содержания программы:

- Очень полезен был теоретический материал, который мы получили от спикеров, в том числе и от московских специалистов. Теперь мы знаем, на какие острые углы обратить внимание в своей работе. Для нас эти курсы оказались очень продуктивными, - поделилась впечатлениями участница курсов, директор гимназии №136 г. Нижний Новгород Наталья Лежнина.

С участниками курсов работали специалисты Мининского университета, Департамента образования, Министерства внутренних дел, Рособрнадзора, опытные спикеры педагогического сообщества. Практические занятия проводили сотрудники Московского педагогического государственного университета.

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