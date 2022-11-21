В «Нижновэнерго» поздравили заслуженного ветерана-энергетика с юбилеем

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» поздравили с 90-летним юбилеем заслуженного ветерана-энергетика Капитона Романовича Ефремова. Для ветерана была организована встреча с сотрудниками филиала в музее центрального офиса «Нижновэнерго», где он поделился воспоминаниями о своей трудовой биографии.

Капитон Романович был принят в ГОРЭНЕРГО 22 июня 1953 года на должность техника изыскателя, с 1972 по 1995 годы возглавлял отдел капитального строительства. На пенсию вышел 7 августа 1998 года в возрасте 65 лет. Капитон Романович награжден знаком «Отличник энергетики» и медалью «Ветеран труда». Трудовой стаж юбиляра составляет 43 года. И по сей день заслуженный энергетик сохраняет бодрость духа и завидный оптимизм. Молодому поколению он желает упорно трудиться и идти к намеченным целям.

«Мы стараемся поддерживать связь со всеми ветеранами филиала, не оставляем их без внимания и поддержки. Подобные мероприятия очень важны, потому что они помогают сохранить нашу историю, укрепить традиции и ценности, ведь преемственность поколений – одна из важных составляющих успешного развития в любой отрасли», – сказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.