13 нижегородских проектов завоевали награды премии Russian Event Awards

Торжественная церемония, посвященная подведению итогов премии, прошла на Нижегородской ярмарке 19 ноября. Фото: Александр Воложанин

Тринадцать нижегородских проектов стали победителями национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в различных номинациях. Высоко были отмечены семь проектов из Нижнего Новгорода, три проекта из Городца, а также по одному проекту из Выксы, Семенова и Чкаловска. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественная церемония, посвященная подведению итогов премии, прошла на Нижегородской ярмарке 19 ноября. Участие в мероприятии принял губернатор Глеб Никитин. Глава регионе отметил, что в последние годы Нижний Новгород стал являться не только крупным промышленным, но и туристическим центром. В 2018 году город принимал огромное количество гостей со всего земного шара, которые приехали на Чемпионат мира по футболу, а в 2021 году в Нижнем с широким размахом отмечали его 800-летие. Конечно, все эти события привлекли туристов из разных городов. Так, за прошлый год туристический поток в Нижегородскую область вырос в 1,5 раза, рост сохраняется и в этом году.

- Перед регионом стоит задача сохранять эту тенденцию и дополнять свой календарь событий крупными значимыми проектами. В этом году мы отмечаем 200-летие Нижегородской ярмарки. Богатейшая история Нижнего Новгорода и региона в целом дает нам огромное количество поводов для привлечения туристов и создания комфортных условий в сфере гостеприимства. Мы будем держать эту высокую планку и ждем снова вас всех в гости, – обратился Глеб Никитин к гостям премии.

КОНКРЕТНО

Какие нижегородские проекты стали призерами и победителями Национальной премии Russian Event Awards:

– Мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского (Городецкий историко-художественный музейный комплекс, Городец) – гран-при в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристического события»;

– XVIII Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома», приуроченный к празднованию 100-летия Семеновской матрешки (МБУК «Историко-художественный музей», Семеновский), – гран-при в номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма»;

– мультижанровый фестиваль «Столица закатов» (АНО «Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий «Центр 800», Нижний Новгород) – 1-е место в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении»;

– интерактивная выставка «История игрушки» (АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области», Нижний Новгород) – 1-е место в номинации «Лучшее детское туристическое событие»;

– Science Slam Russia (Парк науки ННГУ «Лобачевский Lab», Нижний Новгород) – 1-е место в номинации «Лучшее событие, посвященное Десятилетию науки и технологий»;

– фестиваль для всей семьи «Да - шеф!» с Константином Ивлевым (Ivlev Group (ООО «Шеф Фест»), Нижний Новгород) – 1-е место в номинации «Лучшее региональное событие в области гастрономического туризма»;

– ХIII Международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка-2022» (МБУК ЦТ «Русские крылья», Чкаловск) – 2-е место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта»;

– ТИЦ МАУ «Парк культуры и отдыха» в Выксе – 2-е место в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ – организатор туристических событий»;

– Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде (правительство Нижегородской области совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Советом Федерации Федерального Собрания РФ) – 2-е место в номинации «Лучшее MICE событие»;

– «Праздник пряника» (МАУК «Город мастеров» – структурное подразделение ТИЦ, Городец) – 2-е место в номинации «Лучшее муниципальное событие в области гастрономического туризма»;

– Событийный календарь на 2022 год «Год народного искусства и культурного наследия» (МАУК «Город мастеров» – структурное подразделение ТИЦ, Городец) – 2-е место в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий»;

– Серия урбан-трейлов RUTS (ООО «Рекламное агентство «Рейтинг», Нижний Новгород) – 3-е место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта»;

– 200-летие Нижегородской ярмарки (АО «Нижегородская ярмарка», Нижний Новгород) – награда в специальной номинации попечительского совета премии «Национальное событие 2022 года».