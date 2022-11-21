Певец SHAMAN дал первый сольный концерт в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певец SHAMAN дал первый сольный концерт в Нижнем Новгороде 18 ноября. Артист выступал на сцене концертного зала «Юпитер». Билеты были распроданы еще за несколько дней до мероприятия, пишет NewsRoom24.

На концерте были не только нижегородцы, но и поклонники, которые специально приехали из других городов ради встречи с кумиром. Судя по отзывам в соцсетях, зрители остались довольны выступлением артиста. Так, многие отмечают невероятный голос и талант Шамана.

- Какой же у него обалденный голос, голос у Ярика мощный, молодец! Яркий, классный, харизматичный, ни на кого не похожий и реально поющий!- поддерживают исполнителя нижегородцы Вконтакте.

Осенний тур Шамана все еще продолжается. После концерта в столице Приволжья Шаман уже успел выступить в Казани, на завтра запланировано выступление в Курске.

Ярослав Дронов – так зовут Шамана в миру - около 15 лет пытался стать популярным. Участвовал в различных телешоу – «Фактор А» Аллы Пугачевой, третьем сезоне «Голоса», где его наставницей была Пелагея, однако слава к певцу все так и не приходила. Все изменилось в феврале 2022 года, когда Ярослав Дронов под псевдонимом SHAMAN выпустил пронзительную песню «Встанем», посвященную Великой Отечественной войне. В июне Шаман презентовал патриотическую композицию «Я – русский», которая закрепила его успех.