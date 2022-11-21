Поселок Новинки останется без света 21 ноября. Фото: СОЦСЕТИ

Поселок Новинки в Нижнем Новгороде останется без электричества почти на целый день в понедельник, 21 ноября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Согласно представленной информации, отключение света затронет целиком весь поселок. Подача электричества будет прекращена на период с 9.00 до 17.00. Это достаточно продолжительное время, так что местным жителям лучше заранее позаботиться о подзарядке гаджетов.

Кроме того, ведомство информирует, что в доме №72 по проспекту Гагарина планируется отключение горячей воды. Ее не будет с 10 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.