Около 400 машин убирали снег в Нижнем Новгороде в выходные. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Порядка 400 единиц техники убирали снег в Нижнем Новгороде в минувшее воскресенье. В борьбе с последствиями снегопада было задействовано более 900 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сильная метель обрушилась на столицу Приволжья в пятницу вечером, снегопад не прекращался всю ночь, поэтому все выходные коммунальщики были заняты тем, что расчищали дороги и тротуары. Дорожные службы работали и днем, и ночью.

Грейдеры очищали от снега крупные магистрали, второстепенные дороги чистили трактора. Дворники расчищали остановки и общественные пространства. Параллельно с этим дороги посыпались противогололедными материалами.

По словам мэра Юрия Шалабаева, в Нижнем Новгороде выпало 10 сантиметров осадков. Все обращения сотрудники администрации отслеживают в соцсетях.

- Снегопад закончился утром, я сам проехал часть улиц, отдельные проблемные участки проинспектировал мой первый зам – Дмитрий Сивохин. Вопросов к подрядчикам много, как и работы. Главы районов должны активно подключиться к отработке обращений жителей. В понедельник проведем штаб и разбор полетов, спрошу со всех. Отдельный вопрос к ДУКам и ТСЖ – не забывайте про свои придомовые территории, - подчеркнул Юрий Шалабаев.