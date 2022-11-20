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НовостиОбщество20 ноября 2022 17:38

Почти 5 000 кубометров снега вывезли за сутки с территории Нижнего Новгорода

Центральные дороги города расчищены
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Почти 5 000 кубометров снега вывезли за сутки с территории Нижнего Новгорода ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Почти 5 000 кубометров снега вывезли за сутки с территории Нижнего Новгорода ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Почти 5 тысяч кубометров снега вывезли за сутки с территории Нижнего Новгорода. Центральные дороги расчищены, открытым остается вопрос уборки дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на первого заместителя главы города Дмитрия Сивохина.

По словам директора МКУ «Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода» Алексея Чижикова, после снегопада главные дороги города должны быть убраны за четыре часа, остальные дороги – за шесть часов. Если снегопад продолжается, дорожные службы должны работать непрерывно. Во дворах домов также предусмотрена ежедневная уборка в утренние часы, либо каждый час, если снегопад не прекращается в течение дня.

По результатам инспекционного объезда города Дмитрием Сивохиным в график работы дорожных служб были внесены изменения.

– Была привлечена дополнительная техника на вывоз снега. Требуем этого и с управляющих компаний. С сегодняшнего дня вывоз снега будет усилен. На данный момент вывезли почти пять тысяч кубометров снега, – отметил Дмитрий Сивохин.