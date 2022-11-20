Нижегородская телебашня включит зеленую подсветку в поддержку лесов 20 ноября Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская телебашня включит зеленую подсветку в поддержку Всероссийской акции «Сохраним лес» 20 ноября. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Зеленый переливающийся свет, который будет менять оттенки, украсит Нижегородскую телебашню с 19.00 до 23.00 20 ноября. Кроме того, появится световое панно с изображением дерева.

Напомним, более 2,4 млн саженцев ели и сосны высадили в Нижегородской области в 2022 году на площади около 800 га. Всего за три года в рамках акции «Сохраним лес» участники проекта высадили в регионе около 6 млн деревьев.

– Россия занимает первое место в мире по площади лесов и несет ответственность за их сохранение. Именно с этой целью по всей стране проводятся лесовосстановительные проекты, – отметили в филиале РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».