Глеб Никитин напомнил нижегородцам о необходимости уплаты налогов до 1 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Глеб Никитин напомнил нижегородцам о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. Об этом он сообщает в своем телеграм-канале.

Глеб Никитин рассказал, что он вместе с супругой оплатил транспортный налог и налог на недвижимость на сайте ФНС через личный кабинет.

Оплатить имущественные налоги достаточно просто. Это можно сделать через мобильное приложение или личный кабинет сайта ФНС, через портал Госуслуги, а также платежные терминалы, банки и отделения почты.

– Такие поступления в бюджет очень важны. Не откладывайте до последнего. И спасибо всем, кто уже сделал это! – отметил Глеб Никитин.