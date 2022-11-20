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НовостиНедвижимость20 ноября 2022 9:13

Ресторанный комплекс с собственным парком продают за 320 млн рублей в Нижнем Новгороде

Комплекс «Золотое кольцо» находится в Приокском районе
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Ресторанный комплекс с собственным парком продают за 320 млн рублей в Нижнем Новгороде ФОТО: сайт объявлений «Avito»

Ресторанный комплекс с собственным парком продают за 320 млн рублей в Нижнем Новгороде ФОТО: сайт объявлений «Avito»

Ресторанный комплекс с собственным парком «Золотое кольцо» выставили на продажу за 320 млн рублей в Нижнем Новгороде. Объявление размещено на сайте «Avito».

В уникальные характеристики комплекса входит красивый вид на реку Оку, парковая зона для прогулок, а также доступность транспорта из каждой точки города.

Площадь трехэтажного здания составляет 1 610 кв. м. На территории комплекса есть открытые и закрытые места для отдыха, летняя веранда.

«Золотое кольцо» включает в себя несколько залов для проведения торжественных мероприятий. Кроме того, окна ресторанного комплекса открывают вид панораму города.

«Золотое кольцо» включает в себя несколько залов для проведения торжественных мероприятий ФОТО: сайт объявлений «Avito»

«Золотое кольцо» включает в себя несколько залов для проведения торжественных мероприятий ФОТО: сайт объявлений «Avito»

Ранее сообщалось, что отель «Никола Хаус» в центре Нижнего Новгорода выставили на продажу за 200 миллионов рублей.