Ресторанный комплекс с собственным парком продают за 320 млн рублей в Нижнем Новгороде ФОТО: сайт объявлений «Avito»
Ресторанный комплекс с собственным парком «Золотое кольцо» выставили на продажу за 320 млн рублей в Нижнем Новгороде. Объявление размещено на сайте «Avito».
В уникальные характеристики комплекса входит красивый вид на реку Оку, парковая зона для прогулок, а также доступность транспорта из каждой точки города.
Площадь трехэтажного здания составляет 1 610 кв. м. На территории комплекса есть открытые и закрытые места для отдыха, летняя веранда.
«Золотое кольцо» включает в себя несколько залов для проведения торжественных мероприятий. Кроме того, окна ресторанного комплекса открывают вид панораму города.
«Золотое кольцо» включает в себя несколько залов для проведения торжественных мероприятий ФОТО: сайт объявлений «Avito»
Ранее сообщалось, что отель «Никола Хаус» в центре Нижнего Новгорода выставили на продажу за 200 миллионов рублей.