Ресторанный комплекс с собственным парком продают за 320 млн рублей в Нижнем Новгороде ФОТО: сайт объявлений «Avito»

Ресторанный комплекс с собственным парком «Золотое кольцо» выставили на продажу за 320 млн рублей в Нижнем Новгороде. Объявление размещено на сайте «Avito».

В уникальные характеристики комплекса входит красивый вид на реку Оку, парковая зона для прогулок, а также доступность транспорта из каждой точки города.

Площадь трехэтажного здания составляет 1 610 кв. м. На территории комплекса есть открытые и закрытые места для отдыха, летняя веранда.

«Золотое кольцо» включает в себя несколько залов для проведения торжественных мероприятий. Кроме того, окна ресторанного комплекса открывают вид панораму города.

«Золотое кольцо» включает в себя несколько залов для проведения торжественных мероприятий ФОТО: сайт объявлений «Avito»

Ранее сообщалось, что отель «Никола Хаус» в центре Нижнего Новгорода выставили на продажу за 200 миллионов рублей.