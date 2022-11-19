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НовостиОбщество19 ноября 2022 18:42

Департамент транспорта Нижнего Новгорода ищет места для новых перехватывающих парковок

Схема парковок 2013 года требует корректировки
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Департамент транспорта Нижнего Новгорода ищет места для новых перехватывающих парковок

Департамент транспорта Нижнего Новгорода ищет места для новых перехватывающих парковок

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент транспорта ищет места для размещения новых перехватывающих парковок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Схема размещения перехватывающих парковок была разработана еще в 2013 году. На данный момент она требует корректировки. Необходимо учесть фактическое наличие свободных земельных участков под парковки.

Структурные подразделения администрации Нижнего Новгорода, используя ранее составленные документы планирования территории и транспорта, подготавливает информацию о земельных участках, которые могут подойти для устройства новых перехватывающих парковок.