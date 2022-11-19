Департамент транспорта Нижнего Новгорода ищет места для новых перехватывающих парковок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент транспорта ищет места для размещения новых перехватывающих парковок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Схема размещения перехватывающих парковок была разработана еще в 2013 году. На данный момент она требует корректировки. Необходимо учесть фактическое наличие свободных земельных участков под парковки.

Структурные подразделения администрации Нижнего Новгорода, используя ранее составленные документы планирования территории и транспорта, подготавливает информацию о земельных участках, которые могут подойти для устройства новых перехватывающих парковок.