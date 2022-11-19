Инспекционная комиссия проверила уборку улиц по жалобам нижегородцев Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

По поручению Юрия Шалабаева инспекционная комиссия проверила улицы и дороги Нижнего Новгорода на качество уборки снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин 19 ноября объехал и проинспектировал улицы, на уборку которых жители жаловались мэру в социальных сетях.

Он рассказал, что всего за сутки для уборки снега было задействовано около 460 единиц техники. Кроме того, 770 дорожных рабочих работали на улицах. На данный момент во всех районах города подрядчики вывозят снег.

В социальных сетях жители города обращаются к мэру по поводу качества уборки снега в районах.

– Ситуация находится на контроле у глав районов. Обращения переданы в работу. Обязательно проверим выполнение, – отметил Дмитрий Сивохин.