Переносные и стационарные печи закупают в Нижнем Новгороде для отправки мобилизованным ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Переносные и стационарные печи закупают в Нижнем Новгороде для формирования большой отправки мобилизованным. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Координационный центр на базе Дома народного единства продолжает свою работу по сбору грузов. Командование частей направляет запросы, а мобилизованные нижегородцы отправляют обращения о том, что необходимо отправить.

– Везем им утепленные вещи и спальники, тактическое снаряжение, генераторы, медицинские турникеты, гуманитарку и другие необходимые вещи, – рассказал Глеб Никитин.

Напомним, за последнее время мобилизованным передано свыше 1 000 пар утепленных сапог и более 1 300 утепленных спальных мешков.