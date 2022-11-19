Последствия снегопада убирали более 100 единиц техники Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 10 сантиметров осадков выпало в Нижнем Новгороде в ночь на 19 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Юрий Шалабаев.

После обеда 18 ноября комбинированные дорожные машины уже чистили дороги. Но основная работа проходила ночью, чтобы не мешать потоку транспорта в час пик.

Так, 10-балльные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 18 ноября. Сильный снег, метель и гололедица стали причиной опасных ситуаций на дорогах.

– Обращаюсь к тем водителям, что не успели поменять «летнюю» резину на «зимнюю». Постарайтесь сделать это за выходные. Судя по прогнозам, на следующей неделе – в среду большой снегопад, – сообщил Юрий Шалабаев.

Напомним, с 00.00 19 ноября всего было задействовано 422 машины для ликвидации последствий снегопада.