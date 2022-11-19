Губернатор Нижегородской области выразил соболезнования в связи с трагедией на Сахалине ФОТО: телеграм-канал Валерия Лимаренко

Губернатор Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на Сахалине 19 ноября. Он отправил телеграмму в адрес губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ужасная трагедия произошла в поселке Тымовское на Сахалине. Там в жилом пятиэтажном доме при взрыве газа погибло 9 человек. Из них 4 – дети. О таких данных рассказал в своем телеграм-канале Валерий Лимаренко.

– Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая произошла на Сахалине и унесла жизни людей. Эта беда откликнулась в сердцах всех жителей страны. Соболезнуем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, – обратился Глеб Никитин к губернатору Сахалинской области.