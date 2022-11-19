Глеб Никитин предложил внести изменения в закон о выборе губернатора Нижегородской области ФОТО: страница Глеба Никитина в социальной сети ВКонтакте

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил внести изменения в закон о выборе главы региона. Об этом сообщается в повестке дня на 22 ноября Законодательного собрания Нижегородской области.

Из документа следует, что изменения планируют внести в проект закона №423-7. На данный момент в Уставе Нижегородской области сказано, что глава региона избирается сроком на пять лет и не может занимать эту должность более двух раз подряд.

Глеб Никитин на посту губернатора Нижегородской области с 26 сентября 2018 года. До этого он на протяжении года временно исполнял обязанности главы региона. Следующие выборы губернатора пройдут в 2023 году.