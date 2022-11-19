Минюст РФ включил нижегородскую правозащитницу Усанову* в реестр иноагентов

Правозащитница из Нижнего Новгорода Олимпиада Усанова* была включена в реестр иностранных агентов 18 ноября 2022 года. Список физических лиц, выполняющих функции иноагента, опубликован на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

Правозащитница, которая в 2019 году выступала независимым кандидатом в городскую Думу Нижнего Новгорода, Олимпиада Усанова*, признана иноагентом. Причиной указано осуществление политической деятельности и/или целенаправленный сбор сведений в поддержку Украины.

По той же причине 18 ноября в реестр иностранных агентов были включены бизнесмен Руслан Карпук*, оппозиционер Вячеслав Мальцев*, журналист Ирина Шихман*, музыкант Иван Алексеев* (Noize MC), ученый-фиизик и общественный деятель Андрей Заякин*, политик Михаил Светов*.

Всего список состоит из 56 физических лиц, являющихся иноагентами.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов в России.