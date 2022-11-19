Нижегородские компании могут получить гранты до 6 млрд рублей на внедрение IТ-решений Фото: Николай Александров

Нижегородские компании могут претендовать на получение грантовой поддержки от 20 млн до 6 млрд рублей от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Конкурс фонда направлен на поддержку реализации российских решений в сфере информационных технологий. Сумма гранта варьируется от 20 млн рублей до 6 млрд рублей в связи с тем, что затраты на реализацию проекта могут включать зарплаты сотрудникам, приобретение программного обеспечения и оборудования.

По данным ведомства, победителям конкурса необходимо будет реализовать свой проект в течении 6 – 30 месяцев. Заполнить форму на грант можно на сайте конкурса. Стоит отметить, что прием заявок от юридических лиц завершится 30 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что 39 проектов IT-компаний продолжат участие во втором этапе конкурса на получение грантов нижегородского правительства. Победители получат от 1 до 20 миллионов рублей на реализацию своего проекта.