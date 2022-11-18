Шайба Ю Сато приносит «Торпедо» победу над «Северсталью» в овертайме

Счет в этом матче открыли гости. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 2:1 обыграла «Северсталь» из Череповца в домашнем матче КХЛ, состоявшемся 18 ноября. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, счет открыли гости в первом периоде. До завершения игрового отрезка ответных шайб от торпедовцев не последовало.

Вторая двадцатиминутка прошла по иному сценарию. На 36-й минуте игры Алексей Кручинин совершил передачу на Сергея Гончарука и тот сравнял счет. Перед перерывом хозяева предприняли еще несколько попыток забить, но счет остался неизменным.

Третья двадцатиминутка выдалась без забитых шайб и игра перешла в овертайм, где Ю Сато забил решающий гол на последней секунде.