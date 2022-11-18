Портрет участника Сталинградской битвы появился на стене дома в Нижнем Новгороде. Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Портрет участника Сталинградской битвы появился в Нижнем Новгороде на стене дома, где проживает сам ветеран, сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Торжественное открытие арт-объекта с изображением участника Великой Отечественной войны - Исаака Захаровича Ясиновского состоялось 18 ноября в Канавинском районе на бульваре Мира.

Портрет участника Сталинградской битвы стал 82-м муралом, созданным в рамках проекта «Социальные граффити».

На церемонии принимали участие местные жители, активисты Канавинского района и школьный отряд «подСПОрье» Волонтеров Победы. А создал арт-объект известный нижегородский художник Антон Табатчиков.

- Даже не ожидал, что рисунок получится настолько похожим. На открытии ребята организовали настоящий концерт с военными песнями и стихами, исполнили мою любимую «Катюшу». Особенно приятно, что портрет создали на фасаде дома, где я живу. Теперь каждый день, проходя мимо, буду с благодарностью вспоминать Волонтеров Победы. Спасибо, что не забываете, а я всегда рад поделиться с молодым поколением своим жизненным опытом, - рассказал Исаак Захарович Ясиновский.

Исаак Захарович Ясиновский - ветеран Великой Отечественной войны, который принимал участие в боях под Сталинградом. Нижегородец награжден орденом Отечественной войны, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией 1941−1945 годов» и множеством других наград.