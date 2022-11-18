Три новые платные парковки появятся в Нижнем Новгороде с 21 ноября. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С 21 сентября три новые платные парковки появятся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Речь идет о парковках по улицам Горького, Маслякова и Новой. Зоны платных парковок на всех трех улицах располагаются между улицей Ильинской и площадью Горького.

В настоящее время парковочная система с штрафными санкциями работает на четырех городских территориях: Нижневолжской набережной, улицах Рождественской и Костина, а также на площади Горького.

Чтобы не получать штрафы, необходимо оформить парковочное разрешение. Сделать это можно через региональный портал Госуслуг или МФЦ.

За время существования платных парковок ими воспользовались более 110 000 нижегородцев. Для тех же, кто живет рядом с платными парковками, предусмотрены специальные парковочные разрешения стоимостью на 3 тысячи рублей в год.

К тому же бесплатно пользоваться парковками могут инвалиды, многодетные семьи и владельцы электромобилей при условии, что нижегородцы оформят льготное парковочное разрешение.

- С 20.00 до 8.00 в будни и круглосуточно в выходные и праздничные дни парковками можно пользоваться бесплатно, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.