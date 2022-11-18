Высшая школа искусств и дизайна появится в ННГУ им. Лобачевского. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Высшая школа искусств и дизайна появится в нижегородском университете Лобачевского, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В подразделении будет 4 специальных направления - дизайн и медиа, театр и новая классика, музеи и креативные кластеры, теория и история искусства.

Как отмечают в университете Лобачевского, новое направление отвечает потребностям нижегородцев в подготовке специалистов творческого направления. Речь идет, прежде всего, о подготовке арт-директоров, продюсеров, кураторов, режиссеров, хореографов-постановщиков, менеджеров культуры и музеев, креативных предпринимателей — основателей творческих бизнесов.

Новое структурное подразделение ННГУ планируют открыть в 2023—2024 учебном году по программе магистратуры. Так, в первой программе будут такие направления, как менеджмент культуры и музеев, инновационный и дизайн-менеджмент, медиаарт и искусственный интеллект.

Вскоре введут подготовку и по программам бакалавриата, специалитета, повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

- Открытие высшей школы искусств и дизайна в ННГУ — шаг вперед в развитии креативных индустрий Нижегородской области и всей страны. Это необходимая база для развития экосистемы. Профильное образование дает больше перспектив для развития как конкретного представителя отрасли, так и сообщества в целом. Кроме того, подход к образовательному процессу в ННГУ дает уверенность в том, что здесь будут расти специалисты высокого уровня. У студентов направления в Нижнем Новгороде уже есть готовая инфраструктура для получения опыта и дальнейшего роста, — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.