20 участков дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2023 году

Ремонт 20 участков дорог запланирован в Нижнем Новгороде на 2023 год. Работы будут проводить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба ГорДумы.

В порядок приведут участки дорог общей протяженностью 17,3 тысячи километров.

- Все контракты на следующий год разыгрываются заранее – в текущем году. Это позволяет подрядчикам заблаговременно подготовиться к предстоящим работам, - уточнил председатель профильной комиссии Станислав Прокопович.

Например, уже найден подрядчик, который займется ремонтом дорог в Автозаводском, Канавинском, Ленинском и Сормовском районах. С ним заключён договор на 496,3 миллиона рублей.

В ноябре был подписан договор с ООО «Нижавтодорстрой», которые приведут в порядок дороги в Нижегородском, Приокском и Советском районах. На эти цели потратят 320 миллионов рублей.

Напомним, что парк им. Кулибина в Нижнем Новгороде благоустроят в 2023 году. Для школьников, которые приходят сюда на занятия физкультурой, сделают кольцевую беговую дорожку. Для малышей в парке появится детский городок, разделенный на несколько функциональных зон, а для любителей шахмат обновят шахматный павильон.

Ранее мы писали, что стало известно, какие общественные пространства благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году. В каждом районе, кроме Советского, были отобраны по четыре пространства. А в Советском районе упор будет сделан на обустройство придомовых территорий.

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