Давид Мелик-Гусейнов оценил ремонт областной детской больницы. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

18 ноября министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов посетил детскую областную больницу, в которой сейчас проходят ремонтные работы. Об этом сообщается в телеграм-канале министра здравоохранения.

В Настоящее время модернизируется корпус «Г», устранили все дефекты, готовы стены и потолки. В скором времени можно будет заняться электрикой. Корпус приобретает внешний вид, уже можно представить, как будут выглядеть палаты и медицинские кабинеты.

- Над дизайном, ремонтом, технологиями будущей больницы трудится большая команда классных специалистов. Очень спешим и хотим как можно быстрее сделать самую лучшую детскую больницу в стране, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что капитальный ремонт областной детской больницы стартовал 15 апреля этого года. Согласно плану, модернизация продлится три года. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделят по 764,8 миллиона рублей в этом и следующей годах, а в 2024 году – выделят 942,9 миллиона рублей.