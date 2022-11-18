Завершили благоустройство Верхневолжской набережной. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Благоустройство Верхневолжской набережной завершено в Нижнем Новгороде. Подрядчику осталось установить дорожные знаки и нанести разметку. Эти работы он завершит по погоде до конца недели. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

– Но эти работы никак не помешают прогулкам, – уточнил чиновник. – А ещё по пути ко мне обратилась нижегородка, сказала, что не хватает лавочек. Конечно, их тоже установим.

Тротуары на набережной уложили из светлой плитки, однако на смотровых площадках, возле памятников и исторических зданий был сделан акцентный рисунок чёрной и красной плиткой. Весной на набережной также займутся озеленением и капитально отремонтируют ограждения.

Напомним, что парк им. Кулибина в Нижнем Новгороде благоустроят в 2023 году. Для школьников, которые приходят сюда на занятия физкультурой, сделают кольцевую беговую дорожку. Для малышей в парке появится детский городок, разделенный на несколько функциональных зон, а для любителей шахмат обновят шахматный павильон.

Ранее мы писали, что стало известно, какие общественные пространства благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году. В каждом районе, кроме Советского, были отобраны по четыре пространства. А в Советском районе упор будет сделан на обустройство придомовых территорий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!