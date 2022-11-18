Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который ожидается в Нижнем Новгороде в конце рабочей недели. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

В городском департаменте сообщили, что по прогнозам погодных сервисов снегопад, начавшийся в Нижнем Новгороде днем в пятницу, продолжится до утра субботы. «Это будет первый серьезный снегопад в этом году – синоптики прогнозируют выпадение до 10 см осадков в ближайшие сутки. Поэтому мы перевели городские службы на режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство. Улицы Нижнего Новгорода чистят и просыпают противогололедными материалами 100 КДМ, на общественных пространствах и тротуарах работают средства малой механизации. В случае значительного ухудшения погодных условий количество работающей техники будет увеличено», - подчеркнул директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников.

Кроме того, в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры отметили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями домоуправляющим компаниям было рекомендовано обеспечить организацию своевременной уборки придомовых территорий. «Чтобы не допустить фактов травматизма, ДУКам поручено своевременно обработать территории противогололедными материалами», - сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин.

Как сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», до конца дня 18 ноября и ночью 19 ноября 2022 г. местами по южной половине Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидается сильный снег, метель. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица.

Напомним, в связи со снежным циклоном, прогнозируемым в Нижнем Новгороде, увеличено количество коммунальной техники, работающей на городских дорогах.

Также напомним, глава города Юрий Шалабаев провёл оперативный штаб по подготовке коммунальных предприятий и домоуправляющих компаний к предстоящей непогоде. «Дал поручение всем ответственным за уборку города правильно организовать свой рабочий процесс, «выводить» технику на уборку с первых дней непогоды, не дожидаясь завалов и жалоб от жителей, грамотно использовать реагенты», - заявил Юрий Шалабаев.

Кроме того, глава города подчеркнул, что лично будет проверять количество реально работающей на улицах техники через платформу «Лобачевский». Результаты работы на регулярной основе будут обсуждать также на штабах.