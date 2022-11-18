Опубликована схема выходов новых станций метро в Нижнем Новгороде

Схема. Фото: Метро НН. Наше. Новое.

Опубликована схема входов и выходов новых станций метро в Нижнем Новгороде. Всего будет по четыре вестибюля на каждой станции. Их разместят в шаговой доступности. Об этом сообщается в группе «Метро НН. Наше. Новое» в социальной сети Вконтакте.

Известно, что входы в метро на площади Свободы будут находиться по двум сторонам кольца, а также по двум сторонам улицы Горького. На площади Сенной вестибюли появятся на месте бывшей автостанции, возле канатной дороги, на улице Сеченова и на Большой Печерской.

- Также будет запроектирован подземный переход с входом-выходом у площади Сенной, но решать вопрос его возведения будут уже после завершения строительства в рамках развития данной территории, - сообщают представители «Метро НН. Наше. Новое».

Напомним, что объездную дорогу на площади Сенной, по которой будут ездить машины на время строительства метро, откроют в декабре в Нижнем Новгороде.

Ранее мы сообщали, что магазин на площади Сенной снесли из-за строительства метро. Также на площади Сенной снесли автостанцию. Новую автостанцию взамен снесённой построят на улице Богдановича.

Также из-за строительства метро были демонтированы 43 гаража и пять жилых и нежилых строений.

Станцию метро "Сенная" в Нижнем Новгороде планируют построить в 2025 году. Строительством займётся ГК "Моспроект-3", которая стала победителем аукциона. На время строительства метро и на площади Свободы, и на площади Сенной будут раскопаны котлованы. Места ведения работ огородили, а рядом организовали пути объезда.

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