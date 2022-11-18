Дополнительный троллейбус №5 выпустили на линию в Сормовском районе

Чтобы компенсировать отсутствие трамваев возобновлено движение троллейбуса №5. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Седьмой дополнительный троллейбус №5 вышел на линию в Нижнем Новгороде. Количество общественного транспорта увеличили по просьбам жителей Сормовского района. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

– В утренний час-пик организовано выполнение дополнительного рейса троллейбуса №5,, – рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Напомним, что троллейбуса №5 вернули для того чтобы компенсировать отсутствие трамваев №6 и №7, на время ремонта путей. Троллейбус ходит от улицы Старая Канава (остановка Мост) через переулок Союзный, улицу Коминтерна, Сормовское шоссе, улицу Мориса Тореза, улицу Акмолинскую до улицы Пролетарской (остановка Мещерское озеро).

Также стало известно, что первый этап ремонта трамвайных путей в Сормовском районе Нижнего Новгорода должны завершить к концу 2022 года. Сейчас работы ведутся на участке длиной в 2,2 километра.

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