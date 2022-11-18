Сильный снег, метель и гололедица ожидаются в Нижнем Новгороде 18-19 ноября

На дорогах ожидаются снежные заносы, накат и гололедица. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Нижнем Новгороде и в южной половине области. Экстренное предупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- До конца дня 18 ноября и ночью 19 ноября 2022 года ожидается сильный снег, метель. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобилистам в такую погоду следует быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим. В метель снижается видимость, а в условиях гололедицы ухудшается сцепление с дорогой. Все это может привести к росту числа ДТП и автомобильным заторам.

По прогнозу синоптиков, снегопады прекратятся в Нижнем Новгороде в воскресенье, 20 ноября. При этом ожидаются морозы до - 8 градусов.