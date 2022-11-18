Сергей Кириенко принял участие в съезде Всероссийской ассоциации развития МСУ в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

IV съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления состоялся в Нижнем Новгороде 17 ноября, сообщает правительство Нижегородской области.

На мероприятии обсуждались актуальные вопросы, касающиеся деятельности муниципалитетов: улучшение финансовой обеспеченности муниципальных образований, укрепление имиджа муниципальных служащих и кадровая политика.

В съезде приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и многие другие представители власти.

Участники сессии рассмотрели конкретные предложения, касающиеся повышения уровня образования и подготовки квалифицированных муниципальных кадров.

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область готова делиться своим опытом в сфере эффективного управления и реализации новых программ для повышения качества жизни населения.

Так, в первый же день съезда гости Нижнего Новгорода ознакомились с опытом региона в вопросах применения бережливых технологий и реализации проектов повышения на примере четырех «Фабрик процессов эффективного управления».

- Съезд Всероссийской ассоциации местного самоуправления — это, в первую очередь, возможность для глав МСУ из разных регионов обменяться уникальным опытом работы. На местах формируются и вызревают инициативы, которые можно реализовать только на федеральном уровне, и форум такого масштаба и значения открывает для этого прекрасные возможности. Уверен, что лучшие нормотворческие идеи обязательно будут поддержаны и сыграют свою роль в развитии системы местного самоуправления в Российской Федерации, — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.