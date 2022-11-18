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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:10

Крышу детского сада на улице Пушкиной в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2023 году

Состояние объекта требует ремонта
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА

Крышу детского сада на улице Пушкиной в Советском районе Нижнего Новгорода отремонтируют в 2023 году. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 18 ноября.

– Местная жительница обратилась по поводу состояния детского садика на улице Пушкина. Здание требует ремонта, и планы по проведению работ уже сформированы, – подчеркнул глава города.

Напомним, что семь детских садов планируется сдать в Нижнем Новгороде до конца года. Глава города лично оценил степень готовности трех детских садов – на улицах Глеба Успенского, Генерала Зимина и Сергея Есенина.

Также в детских садах Нижнего Новгорода временно убрали из меню рыбу. Как пояснили в мэрии, такое решение принято в целях безопасности из-за некачественной поставки.

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