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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:02

Поваленный забор, преграждающий путь к станции метро «Горьковская», убрали

С этой жалобой разобрались в тот же день, как она поступила
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Поваленный строительный забор убрали. Фото: скрин из видео. Источник: Мой Нижний Новгород

Поваленный строительный забор убрали. Фото: скрин из видео. Источник: Мой Нижний Новгород

Поваленный строительный забор, преграждающий путь к станции метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде, убрали. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 18 ноября.

– Там рядом действительно есть строительная площадка. Строится многоквартирный дом и после урагана забор упал в сторону метро. Заявка поступила в понедельник и тогда же забор поправили и тротуар почистили, – объяснил глава города.

Напомним, что информация о том, что нижегородцы, словно в шоу «Форт Боярд», преодолевают полосу препятствий, чтобы добраться до метро, появилась 15 ноября. Очевидцы также писали, что забор рухнул в выходные.

Также более 20 деревьев обрушились на машины во время урагана в Нижегородской области.

Ещё 12 ноября в Нижегородскую область пожаловали сильный ветер и проливной дождь, сопровождавшиеся молнией. Некоторые районы остались без электричества во время урагана.

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