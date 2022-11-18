Опрокинувшаяся фура перекрыла проезд по Южному обходу Нижнего Новгорода в направлении Москвы

Фура перекрыла две полосы в направлении Москвы. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

Большегруз «Хино» опрокинулся под Нижним Новгорподом утром 18 ноября. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла в 8:40 на 435 километре трассы М-7 «Волга» в Кстовском районе.

- Водитель автомобиля «Хино» с манипулятором выбрал скорость без учета дорожных и метеорологических условий, в результате чего произвел наезд на колесоотбойный брус с последующим опрокидыванием на проезжую часть. В результате опрокидывания автомобиля и рассыпания груза была перекрыта одна полоса движения в направлении Казани и две полосы в направлении Москвы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фура перевозила кирпичи, они высыпались на дорогу. Большегруз упал так, что перекрыл две полосы в направлении Москвы. Также была перекрыта полоса в направлении Казани. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции.

- В настоящее время освобождена одна полоса в направлении Казани. Движение осуществляется в оба направления по имеющимся двум свободным полосам. Работы на участке продолжаются, - добавили в ведомстве.