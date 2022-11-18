12 нижегородских студентов стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

12 студентов нижегородских колледжей стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Финал конкурса проходил в Нижнем Новгороде с 14 по 17 ноября. Как сообщает министерство образования региона, 8 нижегородцев выпускных курсов получили по 1 млн рублей. И еще четверо первокурсников и второкурсников выиграли по 200 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на образование, саморазвитие или запуск собственного стартапа.

Всероссийский конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование». «Большая перемена» - самый масштабный конкурс для учеников и студентов в нашей стране. Участники проекта могут похвастаться успешными стажировками, поездками по стране, путевками в Артек или запуском собственного проектного дела.

В этом году в конкурсе участвовало более 732 тысяч студентов колледжей, при этом Нижегородская область стала одним из лидеров по количеству финалистов.

- Многие не ожидали, что именно они станут победителями. На мой взгляд, это как раз тот момент, когда ты начинаешь верить в свои силы и понимаешь, что невозможное возможно. Конечно, это только начало большого пути для ребят. Участие в «Большой перемене» дополняет те фундаментальные знания, которые они получают в своих колледжах, «мягкими» навыками, умением коммуницировать, строить бизнес-планы, – отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.