Сайт думы Нижнего Новгорода не работает 18 ноября из-за технических неполадок. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сайт городской думы Нижнего Новгорода 18 ноября перестал работать по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

Напомним, на сайт думы нельзя зайти уже второй день. Проблемы начались вчера утром и продолжились сегодня. В связи с техническими проблемами пресс-служба рекомендует смотреть трансляции, публикации и анонсы мероприятий в социальных сетях думы – Вконтакте, телеграм-канале и одноклассниках.

В последнее время сайты нижегородских государственных учреждений «ломались» неоднократно. Напомним, что 2 марта этого года сайт Законодательного собрания Нижегородской области подвергся атаке хакеров.

А 10 марта хакерской атаке подвергся сайт правительства Нижегородской области. Как сообщили в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области, портал отключили из-за DDos-атаки и попытки взлома.