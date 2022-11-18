Движение шести автобусов возобновилось по улице Верхнепечёрской в Нижнем Новгороде

Автобус. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение шести возобновилось по улице Верхнепечёрской в Нижнем Новгороде с 18 ноября. По прежнему маршруту начали ходить маршрутки Т 57, Т 18, Т 74, Т 93, Т 97 и автобус А-52. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

– С сегодняшнего дня возобновлено движение по улице Верхнепечерская. Работа автобусных маршрутов А 52, Т 57, Т 18, Т 74, Т 93 и Т 97 организована по прежней схеме, – рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Напомним, что весь общественный транспорт Нижнего Новгорода оснастят камерами видеонаблюдения для безопасности пассажиров.

Стационарные валидаторы для безналичной оплаты проезда установят ещё в 164 автобусах Нижнего Новгорода до конца 2022 года.

Также сообщалось, что Нижний Новгород занял шестое место в России по качеству общественного транспорта. Рейтинг составлялся по итогам первого квартала 2022 года, то есть еще до внедрения в Нижнем Новгороде новой транспортной схемы.

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