Нижегородские власти продолжают вести переговоры о выделении средств на строительство онкоцентра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Нижегородской области продолжает вести активные переговоры о федеральном финансировании строительства современного онкологического центра в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Напомним, совсем недавно комитет государственной думы РФ по бюджету и налогам рассмотрел предложение выделить Нижегородской области 9 млрд рублей на создание онкоцентра, однако эта инициатива не нашла поддержки.

- Мы не поддерживаем. Это новый объект, у нас нет информации о проектно-сметной документации. В любом случае это полномочия субъектов, а бюджет субъекта чувствует себя вполне неплохо, - отметили в федеральном правительстве.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, проектно-сметная документация будущего центра уже разработана за счет средств регионального бюджета.

- Уверен, что все обязательства Нижегородская область выполнила и выполнит максимально ответственно и без задержек. Более 100 тысяч пациентов ждут его [центра] появления в нашем регионе, - подчеркнул министр.